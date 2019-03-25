Waymo учит полицейских, как обращаться с беспилотными автомобилями

Компания Waymo, один из лидеров в разработке беспилотных технологий, взялась обучать американских полицейских тому, как им обращаться с автономными автомобилями.

Сотрудники Waymo продемонстрировали дорожной полиции способы, как останавливать автономное транспортное средство, и рассказали в деталях о работе беспилотных технологий, пишет The Car Connection. Полицейским также показали, как отключить автопилот, как буксировать автомобиль, у которого нет ни руля, ни педалей, и как его вскрывать, если надо вызволить пассажиров.

Дорожной полиции США уже приходилось сталкиваться с ситуациями, когда нужно срочно и во что бы то ни стало остановить автомобиль, двигающийся под управлением автопилота. Так, в Сан-Франсиско водитель умудрился уснуть за рулем Tesla Model S прямо на хайвее, и полицейские проявили чудеса смекалки: заблокировали «Теслу» спереди и с боков и постепенно стали снижать скорость. Автоматика «Теслы» восприняла это как дорожную пробку и постепенно остановила машину. Спящий водитель оказался пьяным, теперь ему грозит суд.

Этот случай показал, что у полиции должны быть средства, чтобы останавливать беспилотники. В программное обеспечение автономных автомобилей предложено ввести систему распознавания полицейских сигналов, например, чтобы беспилотник сам останавливался, если полицейская машина включала сирену и проблесковые огни. Также, считают дорожные инспекторы, надо научить беспилотники уступать дорогу автомобилям скорой помощи, спасательных и пожарных служб.

Но для начала надо хорошо понимать, как устроены беспилотники. Это важно не только для полицейских, но и для спасателей, чтобы не повторялись случаи, когда после аварий с «Теслами» никто не знал, что делать с поврежденными батарейными блоками, в результате чего возникали пожары.





