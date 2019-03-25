Половина россиян готова голосовать в Сети

Почти половина россиян заявила о готовности голосовать удаленно, через Интернет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, обнародованные 25 марта.

Почти каждый второй опрошенный (48%) выразил готовность проголосовать в глобальной Сети, если ему представится такая возможность. При этом наиболее положительно данную идею восприняли россияне с высшим и неоконченным высшим образованием (54%), россияне в возрасте от 18 до 24 лет (67%), а также те, кто пользуются Интернетом каждый день (57%).

Вторая половина опрошенных (50%) высказалась против удаленного голосования. Среди них наиболее активно выражали свое несогласие люди старше 60 лет (63%), лица со средним образованием (55%) и те, кто не пользуются Интернетом (72%). Из них 75% предполагают возможность мошенничества при интернет-голосовании, еще 25% не верят в техническую надежность, еще 17% не верят в сохранение анонимности.

"Потенциальная готовность проголосовать онлайн выросла на 9 п.п. с 2008 г.: в случае, если на следующих выборах россиянам будет официально предложено выбрать способ голосования, то 25% предпочтут электронный формат. Традиционный способ голосования с помощью бюллетеня на бумажном носителе предпочтут 57% респондентов", – заключают социологи.





