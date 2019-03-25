В ХМАО в морге нашли коробки с детским питанием. Местный депутат в нетрадиционном складе увидел коррупцию

Детское питание и каши отправили на хранение в городской морг Югорска в Ханты-Мансийском автономном округе.

Фото: кадр из видео Антона Пантина//vk.com

О складе в прощальном зале учреждения рассказал на свой странице «ВКонтакте» депутат местной думы Антон Пантин 25 марта.

По приблизительным подсчётам парламентария, в морге на при городской больнице на улице Мира хранилось около трёх тонн детского питания и каш. Стоимость товара он оценил в 1,5 миллиона рублей.

«На мой взгляд, ситуация совершенно аморальная и находится за гранью добра и зла. В то время как многие семьи вынуждены на мизерное пособие по уходу за ребенком или на последние деньги покупать питание своим детям в магазинах, тут простаивает огромное количество коробок. Но самое интересное – деятельность в здании продолжает осуществляться, ведь сам морг и судмедэкспертиза работают ежедневно и там, скорее всего, хранится формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды, которые используют для обработки трупов. Картон для них не помеха. Даже испарений некоторых достаточно для отравления человека, не говоря уже о ребенке», — рассказал депутат.







Срок годности пюре и каш вышел в сентябре – октябре прошлого года, пишет «Znak». По версии Пантина, партия, скорее всего, закупалась за бюджетные деньги уже с подходящим к истечению сроком годности, что может говорить о коррупционной схеме закупок в Югорской городской больнице.

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский рассказал, что по данному факту назначена проверка. «И мы проверим не только эту больницу, но и все другие, по которым проходят закупки детского питания. Мы все же закупаем его для детей, а не для того, чтобы получить просрочку и утилизировать. Конкретно комментировать ситуацию я пока не могу, так как необходимо дождаться итогов проверки», — отметил он.