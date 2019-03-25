СК в годовщину «Зимней вишни» отправил в Генпрокуратуру уголовное дело против ее топ-менеджеров и спасателей

Годовщину страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Следственный комитет РФ отметил направлением в Генпрокуратуру материалов одного из уголовных дел по пожару.

Как сообщает 25 марта официальный представитель ведомства Светлана Петренко, для утверждения обвинительного заключения в Генпрокуратуру направлены 280 томов уголовного дела, в котором фигурируют 7 человек. Их фамилии были на слуху этот год: гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, инженер противопожарной системы той же компании, по образованию повар Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин; технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания – собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова.

Богдановой, Соболеву, Судденок вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Последний состав — и у Игоря Полозиненко, Александра Никитина. У Антюшина — оказание небезопасных услуг. У Генина – халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц.

Сегодня же Следком сообщил о задержании в Польше Вячеслава Вишневского, который был генеральным директором ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (владелец «Зимней вишни»). Решается вопрос о его экстрадиции.







В МЧС на днях заявили о том, что действия пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина были обоснованные и адекватные.

Напомним, «Зимняя вишня» в Кемерово загорелась в воскресенье, 25 марта 2018 года. Случившийся из-за короткого замыкания пожар мгновенно распространился по зданию, как и едкий дым. Многие посетители не успели эвакуироваться: например, в ловушке оказались зрители кинотеатра, которые не смогли открыть запертые двери кинозала. Всего погибли 60 человек, в основном дети. Сейчас торговый комплекс снесен, пока на его месте пустырь.