Турция готова пускать россиян на отдых по внутренним паспортам

Анкара и Москва начали переговоры о предоставлении российским гражданам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам. Об этом заявил 25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы начали переговоры о предоставлении возможности российским гражданам приезжать в нашу страну по внутренним удостоверениям личности, без [заграничных] паспортов", – приводит слова Чавушоглу газета Milliyet.

По данным издания, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что проведет 28 марта переговоры в Анталье с российским коллегой Сергеем Лавровым, в том числе и по этому вопросу.





