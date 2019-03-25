Витебский перекрыло ДТП с перевёртышами. Опрокинулись разрисованный грузовик и трактор

Многокилометровая пробка из-за ДТП образовалась на Витебском проспекте, после пересечения с КАД в сторону Пушкина.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают и показывают, что на шоссе столкнулись пыльный грузовик, изрисованный неумелыми граффити (очевидцы опознали в нём «Газель»), и трактор. Обе машины опрокинулись. Скорая помощь на месте.

«Движение на Пушкин полностью перекрыто. От трактора ничего не осталось», – отмечает Алексей. «Люди разворачиваются и едут по встречке», – добавляет Вера.







По данным «Яндекса», на Витебском проспекте выросла пробка длиной 5,9 километра, от Пушкинской улицы до Петербургского шоссе, в которой можно потерять 38 минут, что на 32 минуты больше обычного.