Вне зоны доступа. Житель Ингушетии подал в суд на МВД и ФСБ из-за проблем с Интернетом во время митингов

Активист Мурад Хазбиев из Ингушетии намерен через суд защитить от силовиков право граждан на мобильный Интернет, который «глушат» во время протестных акций. Об этом 25 марта сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию искового заявления.

Как следует из иска, Хазбиев требует признать незаконными действия ФСБ и МВД, из-за которых на территории республики невозможно было выйти в Сеть в июне, две недели в октябре, в ноябре 2018 года, а также в марте 2019-го. В эти дни в Ингушетии проходили протестные акции.

«Я участник этих мероприятий и всецело разделял критические высказывания и лозунги протестующих. При этом не было никакой возможности поделиться мнением, высказать его публично в социальных сетях, поскольку я испытывал ограничения при общении по мобильному Интернету», – цитирует газета Хазбиева.

Ранее жители Ингушетии через Роскомнадзор выяснили, что операторы отключают мобильный Интернет «на основании мотивированного решения правоохранительных органов». Кто именно принял решение, в ведомстве не уточнили. Иск подан к ФСБ и МВД, третьими лицами указаны Роскомнадзор и «Мегафон». Судя по картотеке дел суда, он ещё не зарегистрирован.

Парламент Ингушетии одобрил соглашение о границе с Чечнёй 4 октября 2018 года. В Магасе ответили протестами, которые не прекращались две недели. 27 ноября, когда вопрос рассматривал Конституционный суд РФ, митинги возобновились. Решение о границе, по данным ингушской оппозиции, отчуждает в пользу Чечни десятки тысяч гектаров территории. КС РФ нарушений в процедуре не усмотрел. Жители Ингушетии просят о помощи Владимира Путина.





