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Город
25.03.2019 13:23
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Шойгу не найдёт в Кронштадте «Образцовой казармы». На глазах военных и жителей разрушается памятник архитектуры XVIII века

За старейшую каменную постройку Кронштадта чиновники сражаются с военными в арбитраже. А она вдруг решила поторопить – выплюнув один из своих булыжников в опасной близости от головы прохожего.

Шойгу не найдёт в Кронштадте «Образцовой казармы». На глазах военных и жителей разрушается памятник архитектуры XVIII века

скриншот страницы сервиса Google.Maps

Исчезающими памятниками архитектуры жителей Кронштадта не удивить. Пожалуй, только заезжие туристы поражаются живописным развалинам в историческом центре города-крепости, а местные жители по привычке обходят опасное «культурное наследие» стороной. Бить тревогу островитяне начинают только тогда, когда очередное здание начинает рушиться, как говорится, «на глазах». Так произошло и со зданием «Образцовой казармы» по улице Макаровской, которое 20 марта попыталось «поразить» историческим кирпичом зазевавшегося горожанина.

«Образцовая казарма» – одно из первых каменных зданий, построенных в Кронштадте, входит в число «губернских домов», которые по указу Петра Великого строила на острове каждая существовавшая в ту пору российская губерния. На архитектурном  сайте Санкт-Петербурга CityWalls постройка датируется 1717–1725 годами, здание является памятником архитектуры федерального значения и охраняется государством. 

Шойгу не найдёт в Кронштадте «Образцовой казармы». На глазах военных и жителей разрушается памятник архитектуры XVIII века

Местные краеведы говорят, что зимой 2019-го темпы разрушения «Образцовой казармы» сильно увеличились, просадку оконных переплетов и перекрытий здания видно со стороны Петровского парка невооруженным глазом, а кирпичи выпадают из фасада дома практически ежечасно. Осмотреть здание изнутри, по словам краеведов, невозможно, так как внутри располагается «какая-то военная часть».



По сведениям Росреестра, земельный участок и объекты по этому адресу принадлежат Минобороны России. 

В администрации Кронштадтского района «Фонтанке» подтвердили военную принадлежность «Образцовой казармы» и посетовали на невозможность контролировать состояние федеральной собственности.

«Об аварийности фасада здания мы установленным порядком извещали и собственника ТУИО МО РФ (территориальное управление имущественных отношений Минобороны), и КГИОП (комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга). Недавно направили обращение в военную прокуратуру», – рассказали в районной администрации.

Говорить об опасности обрушения исторического здания собеседник «Фонтанки» в администрации района отказался, аргументировав это отсутствием официальной информации от собственника.

- Вы можете утверждать, что «Образцовая казарма» не рухнет туристам на голову в День ВМФ? – спросил корреспондент «Фонтанки».

– Я ничего не буду утверждать, здание принадлежит Минобороны, вход в него для наших специалистов закрыт, информация о состоянии этого здания администрации района не предоставляется. Вам лучше обратиться в КГИОП, у них есть полномочия по контролю за федеральными памятниками, находящимися на территории Санкт-Петербурга.

Ещё один собеседник «Фонтанки», в расположенном через дорогу штабе Ленинградской военно-морской базы, попросил журналиста не драматизировать и рассказал, что аварийная часть здания уже несколько лет как законсервирована, а администрация города каждую весну по просьбе командования устанавливает на разрушающемся фасаде защитный баннер, предохраняющий жителей и туристов от падения кирпичей. «Средства на капитальный ремонт наших зданий выделяют московские департаменты, там же и определяют приоритеты, что у нас ремонтировать в первую очередь». Другой офицер военно-морской базы рассказал, что маршруты движения министра обороны по Кронштадту всегда прокладываются в стороне от «Образцовой казармы», чтобы не привлекать к состоянию памятника министерского внимания. «Нам же и «прилетит» в первую очередь, когда министр увидит, заставят штукатурить за свой счёт, денег все равно никто не выделит».

В марте 2017 года КГИОП зафиксировал неудовлетворительное состояние здания. Среди прочего была установлена деструкция поверхности кирпичей: кладка настолько разрушена, что ничем не сдерживаемые кирпичи попросту вываливаются. «Состояние участков кирпичной кладки, на которых утрачены отделочные слои, ухудшается – кирпичная кладка продолжает расслаиваться и разрушаться. Атмосферные осадки оказывают негативное воздействие на незащищенную кладку, и вывалы кирпичей увеличиваются», – говорится в заключении специалистов. Предостережения, направленные КГИОП в адрес Северо-Западного управления имущественных отношений, скрепить кирпичную кладку не помогли. 

Разбирательство перенесли в арбитражный суд, на котором представители СЗТУИО МО РФ ссылались на нехватку денег. Но арбитраж аргументов бедности не принял и обязал военных выполнить работы с соответствии с заданием и под контролем КГИОП. Решение вынесено в июне 2018 года, в сентябре с ним согласилась апелляционная инстанция. Структуре Минобороны отведено 36 месяцев, чтобы завершить ремонт. По состоянию на март 2019-го, к исполнению судебного решения территориальное управление имущественных отношений не приступало. 

Иван Баранов, «Фонтанка.ру»

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