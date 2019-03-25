Намордник или ладошка: сможете ли вы отличить опасных собак от всех остальных

Министерство внутренних дел опубликовало список опасных пород собак. Их запретят выгуливать без поводка и намордника. Изначально в списке было 79 пород (причем некоторые названия были написаны с ошибками), но в итоге осталось только 13 «номинантов» на выгул строгого режима.

wikipedia.org

Посмотрите в глаза этим прекрасным животным и определите, надо ли надевать на них намордник или можно обойтись и так — во всяком случае, по мнению МВД.





