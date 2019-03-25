Более 4000 артиллеристов проводят учения под Петербургом

Более 4000 артиллеристов ЗВО вышли на занятия по огневой подготовке на полигон в Ленинградской области, сообщает 25 марта пресс-служба Минобороны России.

«Расчеты самоходных артиллерийских установок, буксируемых орудий, реактивных систем залпового огня и минометов оттачивают своё мастерство поражения одиночных, групповых и площадных целей на полигоне в Ленинградской области», – сообщают в оборонном ведомстве.

Артиллеристы в ходе практических занятий отрабатывают вопросы выбора и инженерного оборудования огневых позиций, подготовки исходных данных для стрельбы, ведения артиллерийской разведки, совершения контрогневых маневров, тактику контрбатарейной стрельбы.

Особое внимание в ходе полевого сбора уделяется отработке действий артиллеристов в качестве огневой составляющей разведывательно-огневых комплексов, результаты огневого поражения наблюдают и корректируют расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан» и «Элерон», сообщают военные.

В полевых занятиях принимают участие расчеты полковых самоходных гаубиц «Гвоздика», дивизионных самоходных гаубиц «Акация» и «Мста-С», самоходных миномётов «Тюльпан», реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», противотанковых управляемых ракетных комплексов «Штурм-С» и представители других артиллерийских специальностей.





