Голландская болезнь косит вязы в парке Победы. Больные деревья заменят липами

146 лип, 20 елей и 20 берез высадят в Московском парке Победы в этом году. На территории прогулочной зоны заменят поражённые голландской болезнью вязы на другие деревья.

Как рассказали в комитете по благоустройству Петербурга 25 марта, вдоль проспекта Гагарина, Кузнецовской и Бассейной улиц заболели 360 вязов. Часть их них уже убрана из парка, другие только предстоит удалить, так как заболевшие графиозом деревья могут быть источником заражения для собратьев.

Московский парк Победы находится под охраной КГИОП, вырубка деревьев на его территории ведется только с разрешения охранного ведомства. Всего в парке Победы растут более 11700 деревьев, четвертая часть из них — вязы. В следующем году аллеи парка пополнят 546 лип.

Графиоз — грибковое заболевание, в результате которого происходит закупорка сосудов в ветках и стволе, средств для лечения болезни в мире пока не нашли. «Фонтанка» уже подробно писала про голландскую болезнь. Ранее в Смольном заявляли, что из полутора миллионов городских вязов реально спасти только половину.





