Хакеры взломали Tesla Model 3 и получили ее в подарок

Двое хакеров Ричард Чжу и Амат Кэма, известные как команда Fluoroacetate, сумели в ходе соревнований по взлому в рамках конференции по кибербезопасности CanSecWest проникнуть в программное обеспечение Tesla Model 3. После чего получили взломанный автомобиль в подарок.

Таковы условия соревнования Pwn2Own, проводящегося уже с 2007 года, сообщает Techcrunch. Соревнование на этот раз проходило в канадском Ванкувере и включало пять категорий: веб-браузеры, программное обеспечение для виртуализации, корпоративные приложения, серверное программное обеспечение и новую категорию – автомобильное программное обеспечение.

Победители, сумевшие нащупать брешь в программах, получают в подарок не только само устройство, на котором они осуществили взлом, но и солидный денежный приз, а также куртку с надписью «Мастер». Для Чжу и Кэма общая сумма вознаграждения, включая Tesla и денежный приз, составила 375 000 долларов.

Tesla впервые решила участвовать в таком соревновании. Для компании такие «стресс-тесты» важны как проверка надежности программного обеспечения. В заявлении компании по поводу случившегося говорится, что хакерам удалось проникнуть через встроенный веб-браузер, в то время как другие части «многоуровневой системы безопасности Tesla» успешно устояли. Что касается найденной хакерами уязвимости, то она будет в ближайшее время устранена.

«Мы понимаем, что это обнаружение [уязвимости] потребовало невероятных усилий и навыков, и мы благодарим исследователей за их работу, которая поможет нам подтвердить, что наши автомобили являются самыми безопасными из существующих сегодня», – не без самолюбования заявила Tesla в специально разосланном электронном письме.





