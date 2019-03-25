Весной в Петербурге призовут в армию почти 3 тысячи человек

Норма призыва на военную службу, установленная на весенний период в Петербурге, составляет 2980 человек. Не менее 500 из них должны иметь высшее образование.

На заседании городского правительства 25 марта было объявлено, что 45% относится к режимным частям, 20% – к военно-учетным специальностям, остальные – к имеющим высшее образование.

По итогам осени 2018 года было призвано и направлено в войска 2 624 человека, из них 51,6% годны к службе с незначительными ограничениями. При этом нерешенными в прошлом году оставались проблемы с оповещением: из 20,5 тысячи человек 11,6 % не удалось оповестить по месту жительства. В отношении уклонистов направлено более 7 тысяч письменных обращений в районные отделения полиции, по 66% установлено местонахождение граждан.





