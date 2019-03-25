Росстат: Материнский капитал не оказался в числе главных причин рождения второго ребенка в российских семьях

Желание получить материнский капитал стало поводом родить второго ребенка для чуть более трети россиян. Это не самый популярный ответ.

О мотивациях сограждан при расширении семьи 25 марта пишет РБК со ссылкой на Росстат. Самым популярным (68,7% женщин и 62,5% мужчин) стал вариант ответа «чтобы первый ребенок не чувствовал себя одиноким». Еще 61,5% мужчин подчинились желанию женщины иметь второго ребенка. В свою очередь, женщин, согласившихся на предложение мужа расширить семью, оказалось меньше – 58,1%.

Зато для россиянок более весомым оказалось желание научить старшего ребенка заботиться о младших. Такой вариант ответа выбрали 54,8% женщин (против 51% у мужчин).

В перечень не главных, но весомых причин попали: желание укрепить семью (50% для мужчин и 48,5% женщин), желание не быть бедным и одиноким в старости (47,9% мужчин и 49,1% женщин), просьба первого ребенка о брате или сестре (39,3% женщин и 37,6% мужчин).







Что касается материнского капитала, то он повлиял на решение 36,2% мужчин и 42% женщин.

Как отмечает РБК, мотивы изучали у россиян с двумя детьми. Участники опроса оценивали каждую причину, определяя, повлияла она или нет на их решение родить второго ребенка, и если да, то насколько сильно («повлияла», «сильно повлияла» или «очень сильно повлияла»).