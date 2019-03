Тереза Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения ее сделки по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку в случае, если парламентарии одобрят предложенную ей сделку по Brexit, которая ранее дважды была отвергнута, сообщил 25 марта политический обозреватель телеканала ITV Роберт Пестон со ссылкой на источники.

«Мне достоверно сообщили, что Тереза Мэй сказала Борису Джонсону, Иану Дункану Смиту, Стиву Бейкеру, Джейкобу Рису Моггу, Дэвиду Дэвису и другим в своем загородном доме Chequers, что она уйдет, если они проголосуют за ее сделку», — написал Пестон.

