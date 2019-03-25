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Власть
25.03.2019 11:57
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Тереза Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения ее сделки по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку в случае, если парламентарии одобрят предложенную ей сделку по Brexit, которая ранее дважды была отвергнута, сообщил 25 марта политический обозреватель телеканала ITV Роберт Пестон со ссылкой на источники.

«Мне достоверно сообщили, что Тереза Мэй сказала Борису Джонсону, Иану Дункану Смиту, Стиву Бейкеру, Джейкобу Рису Моггу, Дэвиду Дэвису и другим в своем загородном доме Chequers, что она уйдет, если они проголосуют за ее сделку», — написал Пестон.



Пестон при этом подчеркивает – Мэй не сообщила никаких подробностей, что дает повод усомниться в ее обещании. По мнению Пестона, даже если премьер-министр убедит всех членов парламента от Консервативной партии и представителей Демократической юнионистской партии Северной Ирландии проголосовать за сделку, ей все равно не удастся получить большинство голосов.

Справка:

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. За Brexit тогда проголосовали 51,9% британских избирателей. В конце июня 2018 года королева Великобритании Елизавета II предоставила свое согласие правительству премьер-министра Терезы Мэй на выход страны из Евросоюза, который запланирован на 29 марта 2019 года. Ранее лидеры 27 стран Евросоюза одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании из ЕС.

10 декабря Тереза Мэй объявила, что откладывает запланированное на следующий день голосование по Brexit из-за обеспокоенности парламентариев по вопросу границы Северной Ирландии. Несколькими днями позже депутаты от Консервативной партии нижней палаты парламента Великобритании большинством голосов выразили доверие главе правительства.

12 марта Палата общин во второй раз отвергла проект соглашения с ЕС о выходе, составленный правительством Терезы Мэй и Евросоюзом. 14 марта парламент Великобритании поддержал перенос сроков выхода страны из ЕС на три месяца. ЕС в свою очередь разрешил отложить Brexit до 22 мая в случае одобрения соглашения с Брюсселем.

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