Комки металла на трассах: в трёх ДТП из-за выезда на встречку в выходные пострадали 17 человек

За выходные, 23 и 24 марта, сотрудники ГИБДД в Санкт-Петербурге оформили 645 ДТП. В 30 из них пострадали 43 человека, в том числе четверо детей. В Ленинградской области за два дня зарегистрировано 138 ДТП. В восьми из них пострадали 18 человек, детей тоже четверо. Погибших нет. Об этом УГИБДД по городу и области сообщает 25 марта в своём паблике «ВКонтакте».

Для сравнения, 16-17 марта в городе было зафиксировано 582 ДТП, в области – 106, пострадавших, соответственно, – 23 и 8 человек. Почти столько же пострадавших, как в минувшие выходные, было за три дня с 8 по 10 марта: 45 в Петербурге (997 ДТП) и 23 в области (228 ДТП).

Семь человек, напомним, пострадали в воскресенье в результате столкновения двух маршруток в Павловске.

Ещё семеро, в том числе двое детей, были госпитализированы в тот же день с дороги Санкт-Петербург – Ручьи (изначально сообщалось, что пострадавших шестеро). Причиной, как и в предыдущем случае, стал выезд на встречную полосу. Напомним, 24 марта в 10:45 на 112-м километре трассы (Кингисеппский район Ленинградской области) столкнулись Ford C-Max и Chery Tiggo.







«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Кингисеппскому району подробно сообщает о пострадавших. В больницу Кингисеппа были доставлены:

пассажирка Ford, женщина 1972 года рождения, – в тяжёлом состоянии;

пассажирка Ford, женщина 1999 года рождения, – в состоянии средней тяжести;

несовершеннолетний пассажир Ford, мальчик 2015 года рождения, находившийся в детском удерживающем устройстве;

пассажир Chery, мужчина 1980 года рождения, – в состоянии средней тяжести;

несовершеннолетняя пассажирка Chery, девочка 2007 года рождения, находившаяся в детском удерживающем устройстве, – в состоянии средней степени тяжести;

оба водителя – с различными травмами.

Три человека пострадали в субботу, 23 марта, около 12:30, на 81-м километре трассы «Скандинавия» (Всеволожский район Санкт-Петербурга). Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОБ ДПС 2 ГИБДД, мужчина 1996 года рождения на «Форде», двигаясь в сторону Выборга, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Тойотой» под управлением мужчины 1950 года рождения. В больницу посёлка Первомайское попали:

водитель «Форда» – в состоянии средней тяжести;

пассажир «Форда», мужчина 1985 года рождения, – в состоянии средней тяжести;

пассажирка «Тойоты», женщина 1954 года рождения, – в удовлетворительном состоянии.

Водитель «Тойоты» не пострадал.