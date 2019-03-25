«После прохождения 5 километров потерял сознание». В Самарской области во время лыжного марафона умер спортсмен

Трагедией завершился лыжный марафон в селе Ширяево Самарской области в минувшее воскресенье, 24 марта. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта, 35-летний спортсмен умер прямо во время соревнований.

«По предварительной информации, во время соревнований один из участников 1983 года рождения после прохождения 5 километров на трассе потерял сознание. Оперативно на место прибыла медицинская бригада, участник был доставлен в машину скорой помощи. Медики констатировали смерть. Причины установят эксперты», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Отмечается, что умерший имел необходимое медицинское заключение для участия в марафоне. Ранее он неоднократно участвовал в других подобных соревнованиях по лыжным гонкам.

Внезапная смерть спортсменов во время соревнований или тренировок не такая уж и редкая ситуация. В марте 2018 в Обнинске во время заплыва на 50 метров скончался 17-летний пловец. А в январе того же года чрезмерная нагрузка во время тренировки в тренажерном зале оказалась смертельной для 58-летнего жителя Петербурга.





