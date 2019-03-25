Не осилили. Ответственного за мост Бетанкура оштрафовали за гололёд и сугробы

Начальник дорожного предприятия признан виновным в неудовлетворительном содержании моста Бетанкура. За проволочки с расчисткой опасно заснеженной переправы он наказан административным штрафом.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 25 марта, Петроградский районный суд на 20 тысяч рублей оштрафовал начальника автоколонны ООО «ПрофиТорг» Романа Цветкова, ответственного за состояние моста Бетанкура. Установлено, что 1 февраля 2019 года своими обязанностями, а также сводом стандартов и правил дорожник пренебрёг, и ездить по мосту Бетанкура было небезопасно.

Так, снег создавал помехи движению на Петровском проспекте, на съезде и въезде на переправу. Кроме сугробов, под угрозу безопасность на дороге ставила повышенная скользкость.

«Цветков вину признал, вышеуказанные обстоятельства не оспаривал», – добавили в пресс-службе.







Плачевное состояние моста начальник предприятия объяснил капризами погоды: сотрудники не поспевали избавляться от последствий затяжных снегопадов.

В Смольном, отчитываясь о победах над стихией, заявили, что в городе с начала зимнего периода выпали рекордные два метра снега. Синоптики, впрочем, высоту слоя оценивают в разы скромнее.

К концу первого месяца весны снег от моста Бетанкура увезли не весь. Неубранные сугробы ждут потепления под переправой, поражая глубоким чёрным цветом. Стаивать вместе с накопленными элементами эти залежи, очевидно, будут в почву и Малую Неву.