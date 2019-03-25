Российский истребитель-невидимку представят на авиасалоне в Малайзии

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) наряду с серийными самолетами из своей линейки представит модель истребителя пятого поколения Су-57 на международной авиационной и морской выставке LIMA-2019 в Малайзии. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации 25 марта.

"В экспозиции ПАО "ОАК" (павильон А, стенд А262) будут представлены модели военной и гражданской авиатехники, в частности ПАК ФА (Су-57), Су-35, Су-32, МиГ-35, Су-30СМЭ, Як-130, Як-152, Бе-200, Бе-103 и МС-21-300. На выставке также запланирована демонстрация натурного образца учебно-боевого самолета Як-130", – говорится в сообщении.

Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим и одним из ключевых рынков для продвижения продукции ОАК как в военном, так и в гражданском сегменте, считают в госкорпорации. "По различным оценкам, среднегодовой рост пассажирооборота в Азии будет выше мирового на 1-2%, что в перспективе сделает Азиатско-Тихоокеанский регион одним из самых емких в мире по потребности в новых самолетах до 2030 года", – сообщают в ОАК, добавив, что успешная эксплуатация российских самолетов Су-30МКМ и МиГ-29 ВВС Малайзии, а также поставки российских боевых и учебно-тренировочных самолетов в другие страны региона создают предпосылки для продвижения новинок в регионе.





