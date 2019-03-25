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25.03.2019 11:25
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Кокорина и Мамаева «зафутболили» в суд. Расследование неспортивных похождений завершено

Столичная полиция завершила расследование уголовного дела футболистов «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева. Их будут судить за нападения на москвичей.

Как сообщает 25 марта официальный представитель МВД Ирина Волк, в уголовном деле остались три статьи УК, вмененные футболистам, младшему брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому. В зависимости от роли каждого, четверка обвиняется в хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и побоях.

«Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», – добавила Волк.

Фигуранты находятся под стражей с октября 2018 года, каждое продление ареста они красноречиво обжаловали в Мосгорсуде. Мера пресечения действует до 8 апреля 2019 года. С учетом того, что вину спортсмены признают лишь частично, а свидетелей их безобразиям – множество, судебное разбирательство может затянуться.

Нападающий «Зенита» страдает от отсутствия тренировок, уверяет защита. ФСИН называет проблему Кокорина бездельем: «Лежит, смотрит телевизор, набирает вес», – описал жизнедеятельность футболиста замглавы федеральной службы Владимир Максименко.  



Справка:

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел, по данным следствия, около 8.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы «Пекин» напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

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