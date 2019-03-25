Кокорина и Мамаева «зафутболили» в суд. Расследование неспортивных похождений завершено

Столичная полиция завершила расследование уголовного дела футболистов «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева. Их будут судить за нападения на москвичей.

Как сообщает 25 марта официальный представитель МВД Ирина Волк, в уголовном деле остались три статьи УК, вмененные футболистам, младшему брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому. В зависимости от роли каждого, четверка обвиняется в хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и побоях.

«Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», – добавила Волк.

Фигуранты находятся под стражей с октября 2018 года, каждое продление ареста они красноречиво обжаловали в Мосгорсуде. Мера пресечения действует до 8 апреля 2019 года. С учетом того, что вину спортсмены признают лишь частично, а свидетелей их безобразиям – множество, судебное разбирательство может затянуться.

Нападающий «Зенита» страдает от отсутствия тренировок, уверяет защита. ФСИН называет проблему Кокорина бездельем: «Лежит, смотрит телевизор, набирает вес», – описал жизнедеятельность футболиста замглавы федеральной службы Владимир Максименко.





