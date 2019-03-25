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Недвижимость
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25.03.2019 11:45
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Эксперты назвали "проект года комфорт-класса в Петербурге"

Эксперты назвали "проект года комфорт-класса в Петербурге"

«Аквилон Инвест»

В конце минувшей недели состоялась церемония награждения победителей Move Realty Awards – одной из самых авторитетных российских премий в области недвижимости. Проектом года комфорт-класса в Северной столице жюри признало ЖК «СолнцеPARK» от холдинга «Аквилон Инвест».

«СолнцеPark» – малоэтажный жилой комплекс, который возводится в Пушкинском районе Петербурга, рядом с «Экспофорумом», в рамках проекта комплексного освоения территорий «На Царскосельских холмах». Комплекс имеет семейную направленность и удобное расположение: он возводится в равной удаленности, около 20 минут езды, от парков Пушкина и Павловска и метро «Московская».

В составе проекта – два 5-этажных дома на 377 квартир с кладовыми помещениями на -1 этаже и мансардами с высотой потолков до 3,8 метров. Корпуса расположены так, что образуют закрытый внутренний двор. Здесь будет выполнен ландшафтный дизайн, организованы зоны для отдыха, спорта и детских игр. На придомовой территории появятся также зоны для барбекю и выгула собак.

«Аквилон Инвест»
«Аквилон Инвест»

Особенность проекта – в редкой для Петербурга технологии строительства. Дома возводятся полностью из кирпича «Теплая керамика» с толщиной наружных стен до 640 мм. Архитектура сочетает современные решения и черты нестареющей классики, что отвечает концепции проекта – новые кварталы в историческом пригороде города на Неве.

Ввод комплекса в эксплуатацию намечен уже на осень этого года. Стоимость квартир здесь сегодня начинается от 2,8 млн рублей.

«Аквилон Инвест»
«Аквилон Инвест»

Как отметили в «Аквилон Инвест», всего к участию в премии были представлены три проекта холдинга. Помимо  ЖК «СолнцеPARK», это ЖК «4YOU» и ЖК «КосмосSTAR» в Московском районе. Все объекты вышли в финал конкурса. Всего в финале участвовало девять петербургских проектов комфорт-класса. По результатам голосования жюри победителем был выбран ЖК «СолнцеPARK».

«Аквилон Инвест»
«Аквилон Инвест»

К участию в премии Move Realty Awards принимаются объекты в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской области, подходящие по критериям качества и надежности. Финалисты и победители определяются путем голосования профессионального жюри, включающего участников и экспертов рынка, авторитетных архитекторов и журналистов. Каждый объект оценивается по более, чем 50 критериям, среди которых расположение, качество дома и квартир, достаточность инфраструктуры, безопасность, надежность застройщика, его клиентоориентированность и удобство оформления сделки.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «СолнцеPARK» – застройщик ООО «Зеленые холмы», проектная декларация размещена на сайте: www.sunpark.spb.ru

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru

ЖК «КосмосSTAR» – застройщик ООО «Борей-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.kosmos-star.ru

 

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Новости компаний
«Аквилон Инвест»
25.03.2019 11:45

Эксперты назвали "проект года комфорт-класса в Петербурге"

В конце минувшей недели состоялась церемония награждения победителей Move Realty Awards – одной из самых авторитетных российских премий в области недвижимости. Проектом года комфорт-класса в Северной столице жюри признало ЖК «СолнцеPARK» от холдинга «Аквилон Инвест».
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