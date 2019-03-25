«Подобные явления могут вызвать наводнение». На борьбу с возможным подтоплением Петербурга бросили военный ледокол

Ледокол и буксиры будут спасать Петербург от наводнения в весеннее половодье. Как сообщили в Западном военном округе 25 марта, корабли Ленинградской военно-морской базы приступили к околке льда для предотвращения подтопления Северной столицы.

«Ледокол «Буран» и рейдовые буксиры приступили к околке льда в акватории Финского залива», – отметили в ЗВО.

Там добавили: резкие перепады температур привели к сильным подвижкам внутриводного льда и скоплению шуги в акваториях бухт Купеческая, Средняя и Военная.

«Подобные явления могут вызвать наводнение, когда уровень воды поднимается на 10 процентов», – добавили в пресс-службе.







Помимо околки льда, «Буран» сейчас выводит в Балтийское море военные корабли и гражданские суда.

Напомним, вчера «Фонтанка» сообщала о том, что военная авиация готова применить бомбы в случае заторов на реках Северо-Запада. Также на минувших выходных вскрылась ото льда Нева.