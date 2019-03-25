«Он уже свои года прожил». Волонтёры собираются забрать пса Серёгу, найденного привязанным к железнодорожным путям

Волонтёры намерены забрать у хозяина пса, которого нашли привязанным к железнодорожным путям рядом со станцией Антропшино в Гатчинском районе Ленобласти.

Как рассказала «Фонтанке» активист Вероника 25 марта, собака сама вернулась домой, после того, как её отвязал от рельсов машинист поезда. Четырнадцатилетний пёс по кличке Серёга живёт в будке при частном доме. В день происшествия соседи заметили не только пустующий деревянный домик, но и убранную миску.

На опубликованном волонтёрами в социальной сети видео хозяин животного подытоживает: «Он уже свои года прожил». После того, как активисты намекают на уголовную ответственность за издевательство над животными, мужчина меняет настроение. «Друг мой», — говорит он о собаке.

Зоозащитники предложили хозяину забрать старого пса, однако владелец пока не согласился. Если положительный ответ в течение сегодняшнего дня не поступит, волонтёры собираются призвать на помощь участкового.







Привязанного к железнодорожным путям Серёгу спас сотрудник РЖД 21 марта. Машинист вовремя заметил беспомощное животное и успел остановить состав.