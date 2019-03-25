Экс-глава жилищного комитета извинился перед петербуржцами и собрался на дачу

Бывший глава жилищного комитета Смольного Валерий Шиян, чью отставку врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял 25 марта, объяснил свой уход достижением пенсионного возраста. Госслужбой заниматься он больше не намерен.

«Согласно статье №39 Конституции РФ, имею право на социальное обеспечение по возрасту», – объяснил Шиян журналистам. При этом он извинился перед горожанами за то, что в чем-то мог не оправдать их ожиданий, и подчеркнул, что это было неумышленно.

Вопрос о неких документах, направленных в правоохранительные органы, он проигнорировал.

Шиян добавил, что государственной службой заниматься больше не намерен, так как это тяжелая работа. «Для начала надо отдохнуть, поработать на даче, сейчас как раз открывается сезон, а потом буду решать», – сказал Шиян, напомнив, что по образованию он инженер-строитель.

Как сообщили ранее в пресс-службе Смольного, Валерий Шиян был уволен с формулировкой «за многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период 2018-2019 годов и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части Санкт-Петербурга».





