Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины. Об этом говорится в официальном комментарии МИД РФ, опубликованном 25 марта.

«Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее ЦИК Украины отказал Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) в аккредитации 24 россиян в составе миссии наблюдателей. МИД России назвал это решение Киева нелегитимным и дискриминационным.

Своими действиями Киев вновь дискредитировал себя, грубо нарушив «дух и букву» Копенгагенского документа и других обязательств ОБСЕ по выборам, говорится в комментарии МИД.







Москва также напоминает, что украинские власти решили не открывать избирательные участки в России, лишив миллионы своих граждан конституционного права голоса. Жители Донбасса и «многие тысячи внутренне перемещенных лиц» ущемлены в избирательных правах.

Все это прекрасно понимает и руководство ОБСЕ, и страны, состоящие в организации, отмечают в российском МИД. 15 марта БДИПЧ опубликовал промежуточный доклад об избирательной кампании на Украине, в котором отметил противоправные действия Киева в отношении российских наблюдателей, подчеркивает Москва.

Мониторинговая миссия также зафиксировала подкуп избирателей, уголовное преследование кандидатов, ангажированность ЦИК, дефицит доверия населения к институтам власти, проблемы с безопасностью журналистов и так далее.

«Такие оценки ставят под вопрос легитимность результатов предстоящих выборов. Судя по тому, что мы уже сегодня наблюдаем на Украине, Киеву явно есть что скрывать и от своего населения, и от международного сообщества», — говорится в комментарии российского дипломатического ведомства.

В Москве намерены «внимательно следить» за ходом избирательной кампании на Украине и «тесно взаимодействовать» с БДИПЧ и другими структурами ОБСЕ. Россия рассчитывает, что Бюро сможет предоставить международному сообществу «объективную, достоверную и честную картину», не боясь негативной реакции «покровительствуемых Западом украинских властей».

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта, в них участвуют 39 кандидатов.