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25.03.2019 11:09
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Совет по правам человека пожаловался Медведеву на маленькие дорожные знаки

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой отменить использование уменьшенных дорожных знаков. Нововведение они заподозрили в лоббировании интересов производителей знаков.

Как сообщает 25 марта газета «Коммерсантъ», в опубликованном на сайте СПЧ обращении к премьеру говорится, что, по мнению Совета, инициатива об установке в городах дорожных знаков уменьшенного размера не была проработана и может привести к росту аварийности. Авторы обращения ссылаются на статистику ГИБДД, в которой говорилось, что на четырех столичных улицах после установки маленьких знаков с февраля 2017 года по апрель 2018-го произошло 7 наездов на пешеходов, из которых двое погибли, тогда как раньше подобного там не происходило.

В СПЧ просят Медведева отменить поручение вице-премьера Максима Акимова о подготовке изменений в государственный стандарт, которые должны узаконить установку уменьшенных знаков.

«У нас есть подозрение, что уменьшенные указатели – это форма лоббирования интересов их изготовителей, ведь замена потребует бюджетных затрат, – пояснил изданию глава Национального антикоррупционного комитета и член СПЧ Кирилл Кабанов. – Аргументы в стиле «мы хотим, чтобы город выглядел лучше», нам непонятны. Действующие стандарты писались, чтобы знаки были видны с разных расстояний и людям с разным зрением. Для уменьшенных знаков медицинского обоснования нет».



С идеей использовать уменьшенные дорожные знаки, чтобы улучшить городской облик, в 2015 году выступили ЦОДД Москвы и экспертный центр Probok.net. По поручению правительства в нескольких городах, в том числе Москве и Петербурге, провели эксперимент, установив маленькие знаки на некоторых улицах. Для этого в 2017 году был введен предварительный стандарт, а в ноябре 2018 года Акимов поручил подготовить изменения уже в ГОСТ-Р. Однако в 2019 году ГИБДД Москвы подала в суд на ЦОДД за использование уменьшенных знаков «Пешеходный переход» и «Уступи дорогу» и выиграла. Ведомство оштрафовали на 200 тысяч рублей. Именно тогда Госавтоинспекция и привела статистику, на которую опирались в СПЧ.

Глава экспертного совета Probok.net, соавтор ПНТС Александр Шумский статистику ГИБДД назвал «сомнительной», заявив, что они проверили данные, и знаки тут были ни при чем: «В одном случае человек выходил на дорогу из-за двух машин, во втором на улице проводились ремонтные работы». В ГИБДД, впрочем, отметили, что никогда не выступали категорически против маленьких знаков, а лишь призывали использовать их разумно.

В правительстве же с выводами не торопятся. Над поручением по изменению ГОСТа работают МВД, Минпромторг и правительство Москвы, а итоговые предложения Росстандарт будет рассматривать с учетом мнений всех сторон, сообщил изданию представитель Акимова. Тем временем в Росстандарте еще 15 марта ответили на запрос СПЧ, что за время эксперимента со знаками «уровень безопасности движения не изменился, а качество городской среды улучшилось».

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