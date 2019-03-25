Смольный отчитался о 5-процентном росте промышленности в 2018 году. Беглов сказал, что «цифрами людей не накормить»

Индекс промышленного производства в Петербурге по итогам 2018 года составил 105%. Валовый региональный продукт вырос на 0,2%, до 3 866 млрд рублей. Такие цифры 25 марта на заседании правительства озвучил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Валерий Москаленко. Одним из лидеров по темпам роста оказалось транспортное машиностроение (32,1%).

Помимо производственных показателей, он обозначил ряд социально-экономических. В частности, было введено в эксплуатацию 3905 тысяч квадратных метров жилья – на 11,7% больше, чем в 2017-м. Оборот розничной торговли составил почти 1400 млрд рублей, а внешнеторговый оборот – более 49 млрд долларов (рост на 2,3 и 10,1% соответственно). Что касается численности населения города, то на 1 января в Петербурге насчитали 5,384 млн постоянных жителей, за год их прибавилось 32,3 тысячи человек. При этом детей родилось на 63,9 тысячи меньше, чем в 2017-м. В целом показатель рождаемости снизился на 5,6%, смертности – на 3,5%.

Средняя номинальная зарплата в 2018 году, по подсчетам Смольного, составила 60 124 рубля; реальная выросла на 7%, утверждают чиновники. Денежные доходы на душу населения превысили 42,2 тысячи.

При этом врио губернатора Александр Беглов отметил, что «цифрами мы людей не накормим», и горожане рапортуют о необустроенности города. Многие объекты стоят недостроенными, город находится в инерционном развитии, а требуется прорыв. «Нам просто не хватает денег», – отметил Беглов, напомнив о задаче зарабатывать триллион в год. Соответствующую программу врио губернатора поручил разработать не позднее мая.

Фактически эта программа станет для Беглова аналогом предвыборной, если он решит заявить свою кандидатуру на предстоящие губернаторские выборы, летом начнется избирательная кампания.





