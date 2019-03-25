В Петербурге «минёр» с акцентом лишил шопинга больше 4 тысяч человек. «Континентам» он остался верен

Пятьдесят полицейских получили дополнительную работу воскресным вечером после звонка телефонного террориста. Уже знакомый голос с акцентом предупредил о заминировании петербургских ТРЦ, проявив завидное постоянство в выборе «жертв».

Как стало известно «Фонтанке» 24 марта, звонок с украинского номера в МЧС приняли накануне в двадцать минут восьмого. Списком «заминированных» звонивший не удивил – он назвал «Континенты», которые уже поднимал по тревоге в субботу, упомянул также «Европолис».

Полицейские проверили пять ТРЦ, осмотрели прилегающую территорию, но ни в магазинах, ни рядом ничего взрывоопасного не нашли. Вечерних развлечений лишились без малого 4,5 тысячи человек. Вернуться к шопингу они смогли только к десяти вечера.

В субботу телефонный хулиган отметился большей активностью. Он обзвонил не меньше десяти торговых центров. «Фонтанка» публиковала его лаконичное предупреждение.





