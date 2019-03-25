Российским СМИ разрешат публиковать фейковые новости один раз в году

Российские средства массовой информации могут раз в году публиковать недостоверные новости и не понести за это наказания по новому закону о фейковых новостях. Речь идет о шутках, которые СМИ публикуют в День смеха 1 апреля. Об этом 25 марта в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Дмитрий Вяткин.

«Закон распространяется на самые вопиющие случаи недостоверных новостей, которые сознательно направлены на тяжёлые последствия, – объяснил Дмитрий Вяткин. – Первоапрельские шутки никогда к серьёзным последствиям не приводили и не могут приводить».

Председатель комитета считает, что шутить 1 апреля можно даже на политические темы: «Это очевидно. Даже острые шутки никогда к тяжелым последствиям не приводят. Закон вообще не про это».

Согласно федеральному закону о «фейк-ньюс», подписанному президентом России и опубликованному на прошлой неделе, за публикацию недостоверных новостей грозят штрафы от 30 тысяч до полутора миллионов рублей.







Согласно тексту закона, речь идет о «публикациях, которые распространяются под видом правдивых сообщений и при этом несут угрозу обществу». Недостоверность материалов должен проверять Роскомнадзор, который сможет сразу же блокировать сайты с ними.

«Фонтанка» регулярно участвует в первоапрельском новостном флешмобе. Однажды, согласно тексту новости нашего издания, со шпиля собора Петропавловской крепости исчез один из символов города — золотой ангел.