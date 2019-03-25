Петербург опустел. «Яндекс» рассказал о неожиданно свободных дорогах

В первый день школьных каникул, 25 марта, пробок в Петербурге оказалось значительно меньше нормы. В 9:09 сервис «Яндекс.Пробки» сообщил, что на дорогах города «неожиданно свободно» – 3 балла, что на 3 балла ниже обычного. Эти 3 балла сохраняются до сих пор.

Утренний максимум составил 5 баллов, что на 2 балла меньше, чем обычно. Наиболее загруженными магистралями стали Московское шоссе в центр (7 баллов), шоссе Революции – Рябовское шоссе в центр (7 баллов), Пискарёвский проспект в центр (7 баллов).

На ряде магистралей было отмечено необычно свободное для данного времени движение. Это Приморский проспект в центр (3 балла, что на 2 балла ниже обычного), Выборгское шоссе в центр (1 балл, что на 2 балла ниже обычного), проспект Культуры – Тихорецкий проспект в центр (6 баллов, что на 2 балла ниже обычного).







Крупнейшие пробки:

8:56, внутренняя сторона КАД, 7,5 км, от реки Оккервиль до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час 20 минут. 9:06, внешняя сторона КАД, 6,5 км, от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе. Пробка продержалась 1 час. 8:46, внутренняя сторона КАД, 4,4 км, от Софийской улицы до Московского шоссе. Пробка продержалась 50 минут. 8:43, Витебский проспект, 3,4 км, от Бассейной улицы до Воздухоплавательной улицы. Пробка продержалась 1 час 40 минут. 8:22, улица Руставели, Пискаревский проспект, 3,2 км, от Северного проспекта до Пискаревского путепровода. Пробка продержалась 50 минут.

Сообщений об авариях от очевидцев немного. Упомянем две, в которые попали машины, водители которых славятся особой манерой езды.

Каршеринговый «Смарт» с ночи остался без колёс на улице Маршала Казакова, у дома 5, корпус 1, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Утром на пересечении улиц Пражской и Славы встретились, по словам очевидцев, «два профессиональна» – таксист и маршруточник.