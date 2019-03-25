«Безобразие, что творится». Фасады исторических зданий будет ремонтировать КГИОП

Комитет по государственному контролю и охране памятников (КГИОП) наделят полномочиями по проведению ремонта фасадов исторических зданий. Разработку законопроекта анонсировал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Документ собирались принимать ещё при Георгии Полтавченко.

С критики текущего ремонта в центре началось заседание городского правительства 25 марта

«Безобразие, что там творится. На Миллионной карниз отвалился. На Малой Посадской вместо объёмного изображения сделали плоское», – заявил градоначальник. По словам Беглова, в ближайшее время в парламент будет внесён законопроект о наделении КГИОП полномочиями по ремонту исторических фасадов. По задумке, из всей программы ремонта фасадов исторические будут составлять четверть.

О разработке такого документа глава КГИОП Сергей Макаров говорил ещё в 2018 году при нулевых чтениях бюджета. Он отмечал, что в 2019 году ведомство планировало потратить миллиард рублей на ремонт исторических фасадов в центре города.







По словам Макарова, сейчас ремонтом зданий, в том числе фасадной части, занят Фонд капитального ремонта, однако сложные исторические работы непрофильны для этой организации, а для того чтобы передать эти функции комитету, необходимо скорректировать законодательство.

После изменений нормативных актов КГИОП утвердит адресную программу. Предполагается, что в год в Петербурге будут ремонтировать 30–40 ветхих фасадов исторических зданий и тратить на это около миллиарда рублей.