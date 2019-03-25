Погибая от ножа, жена попросила супруга переодеться в чистое. Петербуржец в суде рассказал о расплате за измену

История любви привела жителя Петербурга в колонию. Суд увидел в мужчине убийцу, сам он рассказал о полученной репутации рогоносца. По его словам, жена предпочла смерть жизни во грехе. Прощаясь с супругом, она хотела видеть его ничем не запятнанным.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов города 25 марта, Абулфата Хыдырова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. В ходе процесса установлено, что в июле 2018 года горожанин выпустил агрессию на супругу в квартире на улице Орджоникидзе, бил её руками, палкой и ремнём. Эксперты зафиксировали не менее 59 ударов по телу и лицу. Разборка закончилась поножовщиной, полученные женщиной ранения в грудь оказались смертельными.

На суде мужчина признался в рукоприкладстве, но отрицал причастность к убийству. По его словам, гнев вызвала измена.

«Бил несколько раз, так как жена постоянно извинялась и напоминала ему тем самым об измене», – отметили в пресс-службе суда.







Продолжалось это 10 дней. Финал наступил 26 июля, когда Хыдыров пришел с работы. Супруга снова стала просить прощения и заявила, что докажет свою любовь, после чего побежала на кухню. Мужчина нашёл её уже с раной в груди и лежащим рядом окровавленным ножом. Попытался сделать искусственное дыхание, но вскоре стало очевидно, что умирающую спасти таким образом не удастся. Перед тем как взор возлюбленной потух, она успела наказать мужу, чтобы тот сменил запачканную кровью одежду на чистую, что он и сделал.

Московский суд Петербурга назначил вдовцу наказание в виде 8,5 лет исправительной колонии строгого режима.