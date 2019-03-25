Расходы россиян на доставку еды домой растут, на кафе и рестораны - падают. Эксперты указывают на рост цен

За прошлый год траты жителей России на сервисы доставки еды сравнялись с тратами на походы в заведения общественного питания. Об этом говорится в докладе глобальной компании-измерителя Nielsen о российском рынке еды вне дома, анализ которого публикует 25 марта РБК.

Средний чек на заказ еды онлайн, согласно исследованию, в среднем составил 1250 рублей, а на поход в кафе или ресторан — 1240 рублей. Раньше общепит обгонял сервисы доставки. Главная причина произошедших перемен, констатируют эксперты, – рост цен.

62% россиян отказываются от посещения ресторанов, говорят результаты исследования. 50% респондентов Nielsen заявили, что им не хватает свободного времени, повода или компании. Только 16% признались, что ходят в кафе в одиночку. Еще 31% участников опроса заявили, что их отталкивают некачественный сервис или еда.

После отказа от походов в кафе и рестораны 57% стали больше есть дома. В итоге эти люди стали чаще приглашать домой друзей, готовить еду самостоятельно или, констатируют авторы исследования, заказывать ее онлайн.







Исследование Nielsen проводилось в ноябре 2018 года в форме онлайн-опроса. В нем приняло участие 1200 потребителей, которые регулярно тратят деньги на развлечения и едят вне дома.