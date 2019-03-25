«Коммерсантъ»: Штаб-квартиру ОСК предлагают перенести в Петербург

Штаб-квартиру Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) предложили перенести из Москвы в Петербург. Обсуждаются различные варианты, точных сроков и окончательного решения пока нет, пишет 25 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

По данным источников издания, вопрос о переезде находится на контроле у президента страны Владимира Путина и обсуждался на совещании у курирующего оборонно-промышленный комплекс вице-премьера Юрия Борисова. В отрасли считают логичным перенос штаб-квартиры в регион, в котором расположены большинство верфей и конструкторских бюро.

Источник «Коммерсанта» в Смольном уточнил, что переезд может касаться только ключевых подразделений ОСК, а именно аппарата совета директоров, а также отдела, курирующего гражданское судостроение. Издание пишет, что это позволит создать в Петербурге дополнительные рабочие места и увеличить поступление от НДФЛ. Уже сейчас, рассказал источник, половина командировок в ОСК приходится на Северную столицу.

В ОСК комментировать возможный переезд не стали. В Минпромторге «Коммерсанту» заявили, что окончательного решения пока нет, хотя корпорация и ведомство не имеют ничего против переезда отдельных подразделений.







Сейчас ОСК арендует в Москве около 6000 кв. м в бизнес-центре «Легион II» на Большой Татарской улице. По словам одного из источников, на данный момент ОСК платит за аренду столичных площадей около 500 млн руб. В Петербурге аренда будет обходиться в 1,5 раза дешевле.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин принял отставку Георгия Полтавченко с поста губернатора Петербурга и назначил его руководить ОСК в статусе председателя совета директоров.