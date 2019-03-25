Беглов принял отставку главы жилищного комитета
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 25 марта принял отставку главы жилищного комитета Валерия Шияна.
Валерий Шиян, как сообщили в пресс-службе Смольного, уволен с формулировкой : «За многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период 2018-2019 годов и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части Санкт-Петербурга».
«Документы переданы в правоохранительные органы», – добавили в Смольном.