В Ленобласти всю ночь искали 11-летнюю лыжницу из Петербурга, пропавшую в лесу во время соревнований

Юная спортсменка из Петербурга пропала в лесу во время лыжного ориентирования во Всеволожском районе области. Девочку восемь часов искали полиция, спасатели, волонтеры, а нашел отчим.

Как стало известно «Фонтанке», тревожный звонок раздался в полиции в одиннадцать вечера 24 марта. Директор детского лагеря «Пионер» в Васкелово рассказала, что из ДОЛ ушла на лыжное ориентирование группа из 20 спортсменов и трех тренеров — во время соревнований потерялась 11-летняя петербурженка.

В минувшие выходные, которые пришлись на школьные каникулы, в «Пионер» заехало 428 детей. Среди них была пятиклассница с Пороховых, которую в лагерь направил дом детского творчества «Охта». Юная спортсменка отправилась на соревнования вместе с группой в 17:22, а в 20 часов стало понятно, что девочка потерялась в лесу. Телефона у нее с собой не было.

Приметы ребенка сообщили в полицию, передали их и волонтерам поискового центра «Лиза Алерт», которые были на месте после полуночи. Но нашел лыжницу отчим. В начале пятого утра он увидел падчерицу в 100 метрах от газопровода «Северный поток — 1» и 200 метрах от Новоприозерского шоссе. На место поисковой операции была направлена карета скорой помощи, она доставила девочку в сопровождении родителей в больницу св. Марии Магдалины в Петербурге.







По информации 47News, ребенок не получил никаких повреждений, кроме легкого обморожения. Девочка провела на улице в общей сложности 11 часов.