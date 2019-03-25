Секретарь Совбеза Патрушев: Российские спецслужбы предотвратили 19 терактов в 2018 году

Российские спецслужбы предотвратили 19 терактов в 2018 году. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Только в прошлом году в стране предотвращено 35 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов», — цитирует 25 марта РБК интервью Патрушева газете «Известия».

Секретарь Совбеза отметил, что говорить о смягчении антитеррористических мер в России рано, поскольку террористы постоянно совершенствуют тактику, используют новые технические средства и методы конспирации.

Патрушев также отметил рост числа ложных сообщений о минированиях. Только за последние месяцы, по его словам, «телефонные террористы» оставили более 2 тысяч сообщений.

С января в Петербурге продолжается серия минирований. Преступники используют электронные письма для рассылки предупреждений. В минувшую субботу, 23 марта, серию эвакуаций в Петербурге устроил телефонный террорист. По-русски он говорит с акцентом и звонит с зарегистрированного на Украине номера.





