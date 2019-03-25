Во время химчистки в машину петербуржца сел угонщик с розовым порошком. «Порше» нашли в Пушкине

Автомобиль премиум-класса исчез из автосервиса Пушкинского района Петербурга. Угонщик желал красивой жизни: оказавшись за рулём благородного автомобиля, он подзаправился розовым порошком из пакетика.

Как стало известно «Фонтанке» 25 марта, накануне после полуночи на улице Ломоносова в Пушкине сотрудники ГИБДД приметили разогнавшийся «Порше Панамеру». Автомобиль остановили, 27-летнего водителя доставили в дежурную часть. От медосвидетельствования автолюбитель отказался. На это у него возникли вполне объяснимые причины, ведь с собой он носил пакетик с 0,56 г психотропного вещества.

На остановленном «Порше» оказались подложные номера. Ранее об угоне в полицию заявил 23-летний житель Пушкина. По его словам, он оставил иномарку для проведения химчистки салона в автосервисе на Фильтровском шоссе. Позже машина исчезла.

Предполагаемый угонщик отпущен под подписку о невыезде. «Возбуждены уголовные дела: по части 1 статьи 161 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем») и части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»)», — дополнили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.





