Московский транспортный узел подорожал до 691 млрд рублей. Генпрокурор Юрий Чайка раскритиковал проект в письме Путину

Подорожавший почти втрое проект Московского транспортного узла (МТУ) вызвал критику генерального прокурора России Юрия Чайки. Генпрокурор в письме президенту России Владимиру Путину обратил внимание, что повышение стоимости с 236 до 691 млрд рублей произошло, по его мнению, из-за «необоснованной» передачи полномочий к РЖД.

О письме главы надзорного ведомства к президенту России 25 марта сообщает газета «Коммерсантъ».

В ходе заключения и выполнения контрактов на строительство инфраструктуры МТУ в период 2012–2018 годов были допущены нарушения, пишет издание. «Вследствие ненадлежащей организации работ, отсутствия контроля со стороны уполномоченных органов власти стоимость и сроки реализации проекта существенно возросли», — цитирует газета письмо генпрокурора.

В письме Юрий Чайка сообщает, что в 2014-м правительство планировало выделить на МТУ 236 млрд рублей. Однако в процессе согласовывать дополнения к плану стройки вместо правкомиссии по транспорту стал комитет совета директоров РЖД. Как указывает генпрокурор, это привело к тому, что сроки завершения работ сдвинули с 2020 на 2025 год, а финансирование выросло до 691 млрд руб. Передачу полномочий Юрий Чайка называет необоснованной, отмечает издание.







По данным газеты, Чайка указывает на то, что договоры РЖД и Росжелдора с Росимуществом не соответствуют законодательству и позволяют Росжелдору «самоустраниться от осуществления эффективного контроля». Генпрокурор требует провести служебную проверку руководства Росжелдора, внедрить контрактную систему и исключить передачу правкомиссией полномочий органам РЖД.

В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК).

В Министерстве транспорта, которому подведомственен Росжелдор, отметили, что контролировать проект МТУ в будущем будет правкомиссия по транспорту.

«Коммерсантъ» добавил, что после письма от генпрокурора Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву «рассмотреть и принять меры».