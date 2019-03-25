Песочную перекрывали из-за ДТП с тремя пострадавшими. На Большом собрался паровозик из припаркованных авто

Две крупные аварии произошли минувшим вечером в Петроградском районе Петербурга: в одной участвовали пять машин, а в другой пострадали три человека.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 24 марта в 22:30 мужчина 1985 года рождения на «Форде» при повороте с улицы Грота на Песочную набережную не пропустил двигавшийся по набережной прямо «Ягуар». Водитель «Форда» и двое пассажиров получили травмы средней степени тяжести.

Движение по Песочной набережной было полностью перекрыто от Вяземского переулка до улицы Профессора Попова, отмечали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». К «Ягуару» у них тоже были претензии. «Водитель на «Ягуаре» ехал очень быстро и агрессивно, он меня обогнал по встречке в районе стадиона», – пишет пользователь Антонио.







Примерно в то же время на Большом Проспекте П.С., около 102 дома, столкнулись пять машин, виновником называют также водителя «Форда». «Видимо, один собрал припаркованных, – предполагает в «ДТП и ЧП» Павел. – Ещё и с военными номерами».

«Грохот был ого-го. Выносил мусор (вот баки, у подворотни), возвращаюсь домой, и тут бабах. А самое интересное – это паровозик. На третьем ударе стало понятно, что до моей «Зафиры» не дойдёт. А чемпионом везучести объявляю синий «Рейндж Ровер» за мной, до которого не дошло чуть-чуть», – рассказывает Алексей.

Обстоятельства обоих ДТП выясняются.