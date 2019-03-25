Опасный ремонт. Петербуржца отправил в больницу загоревшийся растворитель

В ожоговое отделение НИИ скорой помощи им. Джанелидзе попал житель Петербурга, пострадавший при ремонте квартиры. Воспламенившееся химическое вещество повредило различные части тела мужчины.

Как стало известно «Фонтанке», воскресный вечер 24 марта мужчина 32-х лет проводил за ремонтом ванной в своей квартире на улице Ушинского, 9. В какой-то момент по неустановленной пока причине произошло воспламенение паров растворителя. Петербуржец получил ожоги разных частей тела. Его привезли в институт скорой помощи в половине седьмого, состояние пациента медики оценили как средней степени тяжести. День рождения, который наступит на днях, пострадавший встретит в стационаре.





