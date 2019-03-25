Бывшего гендиректора компании-владельца ТЦ «Зимняя вишня» задержали в Польше. Бизнесмена готовят к экстрадиции

В Польше задержали Вячеслава Вишневского, который был генеральным директором ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», владевший сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня». На данный момент решается вопрос о его экстрадиции.

О задержании Вишневского 25 марта сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Вишневского подозревают в даче в даче взятки в размере семи миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко.

Подозреваемый покинул Россию в 2016 году. Он был заочно арестован судом и объявлен в розыск.

В СК добавили, что расследование уголовного дела по ряду эпизодов в связи с пожаром в ТЦ завершается.

Трагедия в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. Из-за короткого замыкания случился пожар, жертвами которого стали 60 человек. В момент ЧП в здании не сработала пожарная сигнализация, эвакуационные пути оказались заблокированными. По делу о пожаре арестованы 15 человек, в том числе генеральный и технический директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также генеральный директор указанного юрлица Надежда Судденок. Они обвиняются в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности.





