«Нет ничего загадочного». СМИ узнали цель визита российских военных в Венесуэлу

Российские военные прибыли в Венесуэлу в рамках военно-технического сотрудничества двух стран. Стороны намерены обсудить техническое обслуживаение и обучение специалистов, которые будут работать на поставленной в страну военной технике.

«Прибыли для участия в двусторонних консультациях», – подтвердил 25 марта РИА Новости дипломатический источник в Каракасе.

Источник также отметил, что в этом событии «нет ничего загадочного», поскольку оно напрямую связано с реализацией контрактов, которые были подписаны сторонами много лет назад.

В минувшие выходные в Каракас из России прибыли два борта – пассажирский Ил-62 и транспортный Ан-124. На них якобы находились 99 военных, сообщали латиноамериканские СМИ.







Авиатрекеры показали, что самолеты летели через Сирию и Сенегал. При этом на Ан-124 35 тонн некоего груза. Делегацию, по данным СМИ, встретили представители венесуэльского правительства.

«Фонтанка» подробно рассказывала о нескольких примечательных перелетах из России в Венесуэлу. При этом США присутствия в Каракасе российских военных не обнаружили.