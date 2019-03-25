На военной базе США в Японии произошел взрыв. В ограждении объекта нашли лаз

На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв. Пострадавших нет, неизвестны и причины случившегося, полиция проверяет, мог ли кто-нибудь проникнуть на территорию базы. В ограждении объекта уже нашли дыру.

Инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье, пишет 25 марта РБК со ссылкой на Kyodo. Бомба взорвалась у входа в офис директора базы. Неподалеку от въезда на территорию объекта американская военная полиция обнаружила дыру в ограждении.

В результате случившегося никто не пострадал, военные и полиция в настоящее время расследуют вероятность проникновения кого-либо извне.

На военной базе Кэмп-Дзукэран располагается штаб группировки Корпуса морской пехоты США, дислоцированной на Окинаве. На этом острове сосредоточено 70% всех военных объектов США в Японии с учетом занимаемой ими территории, хотя Окинава составляет всего 1% всей территории Японии. В их числе — крупнейшая за пределами Соединенных Штатов база ВВС США Кадена.





