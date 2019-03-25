Пользователи мессенджера Telegram смогут удалять личную переписку у себя и собеседников

Пользователи мессенджера Telegram благодаря крупному обновлению получат новые возможности контроля переписки.

Как сообщил в своём канале основатель мессенджера Павел Дуров, юзеры смогут удалять из диалога как свои сообщения, так и сообщения собеседника, или даже стереть диалог полностью.

Кроме того в блоге компании указано, что пользователь сможет решить, будет ли отображаться его аккаунт при репосте его реплики. Также появится возможность настроить, кому будут доступны для просмотра фото профиля.





