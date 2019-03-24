Прогуливавшегося по льду Фонтанки спасли смельчаки. Мужчина провалился в воду целиком

Неравнодушные горожане самостоятельно вытащили из полыньи провалившегося под лёд мужчину днём 24 марта. Профессиональных спасателей они решили не ждать.

За процессом с Аничкового моста наблюдала петербурженка Дарья Литвинова. Как она рассказала «Фонтанке», мужчина, слегка пошатываясь, ходил по льду Фонтанки около двух часов дня в воскресенье. Исход был ожидаем – вскоре гуляющий окунулся с головой – хрупкий, мокрый лёд его веса не выдержал.

кадр из видео Дарьи Литвиновой//facebook.com

Пока одни, стоя на мосту, вызывали МЧС, другие выбрали более активную позицию. Трое взяли трос и аккуратно добрались до полыньи. «Один из них сам чуть не ушел под лед во время спасения. Когда все участники события были вне опасности, люди, наблюдавшие все это, им долго аплодировали», – рассказала Дарья. Помощь МЧС тонувшему уже не понадобилась, на берегу, по словам очевидцев, его ждали сотрудники полиции и кем-то заботливо предложенная куртка.







кадр из видео Дарьи Литвиновой//facebook.com

Видео в Facebook.

Выходить на лёд в Петербурге в этом году не разрешают раньше обычного. Распоряжением правительства города запрет действует с 7 марта.