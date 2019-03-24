Спецпрокурор Мюллер не нашел сговора между Трампом и российскими властями

Специальный прокурор США Роберт Мюллер не нашел сговора между кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, одержавшим победу в президентской гонке, и российскими властями. О результатах расследования говорится в письме от генпрокурора Уильяма Барра, опубликованном на сайте Конгресса.

«Расследование не выявило, что члены президентской кампании Трампа сговорились и координировали с российским правительством усилия по влиянию на президентские выборы 2016 года», – заявил Барр.





