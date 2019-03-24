С ледовыми заторами в Петербурге и Ленобласти будут бороться бомбардировками

Боевые самолеты и вертолеты Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа приведены в готовность для борьбы с ледовыми заторами на реках региона, сообщает 24 марта пресс-служба ЗВО.

На очистку водных артерий от пережитков зимы готовы вылететь экипажи многоцелевых самолётов Су-35С, Су-34, вертолётов Ми-8 «Терминатор», дислоцированные на военных аэродромах в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Курской, Смоленской, Псковской областях и Республике Карелия. На место действий лётчики готовы прибыть за два часа. Против льда в случае приказа будут применены авиационные бомбы минимального калибра.

«Заторы льда могут угрожать гидротехническим сооружениями и возможными разливами рек», – пояснили в ведомстве и добавили, что мониторинг ситуации ведётся круглосуточно.





