В Автово на путях прилегла оставшаяся без задней оси ГАЗель. Пока ее поднимут, ждут трамваи

Легковой автомобиль и ГАЗель столкнулись на Маршала Говорова вечером 24 марта. Грузовой автомобиль остался без задних колёс. Об аварии в соцсетях сообщают очевидцы.

Машины столкнулись на трамвайных путях поздним вечером в воскресенье, ДТП произошло возле 8 дома по проспекту Маршала Говорова. По словам очевидцев, водитель Subaru ехал по путям, когда с левого ряда в него уперлась ГАЗель. У иномарки оказался разбит капот, без задних колес осталась грузовая машина. Последняя от столкновения в буквальном смысле не устояла, машина упала на бок.

«Трамваи в обе стороны не скоро поедут», – предполагают очевидцы. Информация о пострадавших в региональное управление ГИБДД не поступала.





