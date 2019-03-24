Полицейские Оренбурга объяснили, зачем пришли с рейдом на концерт петербургской группы

В пресс-службе ГУ МВД по Оренбургской области заявили, что не срывали выступление петербургской альтернативной группы «Црвених Цветова» в Оренбурге 23 марта, поскольку «мероприятие проводилось до начала проведения концерта рок-группы».

Как объяснили в ведомстве, рейд проводился по наводке. «В полицию поступило сообщение о возможной продаже наркотических веществ в одном из клубов Оренбурга. Сотрудники полиции проверили посетителей заведения по линии незаконного оборота наркотиков. Запрещенных веществ не обнаружено», – доложили правоохранители.

Ранее музыканты рассказали, что люди в масках и с оружием оцепили выход, в помещении отключили электричество, после чего заведение обыскали на наличие наркотиков. У присутствующих проверили документы, несовершеннолетних и людей без паспортов вывели.

В конце 2018 года по всей России массово отменяли концерты молодых исполнителей, в частности, Монеточки, Хаски, IC3PEAK.





